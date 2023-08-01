Geçen yılın ilk beş ayıyla kıyaslandığında 2023 yılın ilk beş ayında turizmden elde edilen gelirde de yüzde 34,2 oranında bir artış meydana geldiğini yazan Politis gazetesi, turizmden elde edilen gelirin geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 221 milyon Euro olduğunu ve bu rakamın yüzde 40,7 artışla bu yılın Mayıs ayında 311 milyon Euro’ya ulaştığını kaydetti.

Gazete geçen yılın Ocak-Mayıs aylarında turizmden elde edilen gelirin 543 milyon Euro olduğunu ve bu rakamın yüzde 34,2 oranındaki artışla bu yılın ilk beş ayında 728,6 milyon Euro’ya ulaştığını da ekledi.