Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Narkotik Polisi ile İngiliz Üsler Polisi’nin operasyonları sonucunda Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu ticareti gerçekleştiren bir çetenin üç üyesinin yakalandığını yazdılar.

Gazete, “Dasaki Ahnas” köyünde ikame eden 48 yaşındaki bir kişinin evine İngiliz Üsler Polisi tarafından yapılan baskında yarım kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ve 120 bin Euro üzerinde para ele geçirildiğini belirtirken, Larnaka’da Rum polisinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda ise 26 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını yazdı.

Haberde, her iki şahsın da, 25 Mart tarihinde Larnaka’da gerçekleştirilen bir operasyonda tutuklanan ve evinde 2 buçuk kilo hintkeneviri, 1,7 kilo esrar ve kokain kalıntıları tespit edilen 25 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’la ilişkili olduklarının kanıtlandığı, polisin söz konusu çetenin diğer üyelerini tespit etmeye çalıştığı vurgulandı.