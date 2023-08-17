Haravgi gazetesine göre, Rum Avcılık Hizmetleri yaptığı açıklamada, 20 Ağustos günü avlanmaya çıkacak olan kişileri, yazılı ve yazılı olmayan tüm avlanma kurallarına uymaya aynı zamanda diğer avcılara gerekli saygıyı göstermeye çağırdı.