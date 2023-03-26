Kathimerini gazetesi “Ulusal Savunma Stratejisi Yeni Bir Zeminde” başlıklı haberinde, bu yeni teşkilatın danışman niteliğinde olacağını ve muhtemelen başka bir güvenlik birimiyle birleştirileceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi toplantısından sonra, bilgi toplama, durum değerlendirmesi yapma, aynı zamanda yasadışı göçmen akışları, siber savaş, iklim değişikliği, terör ve genel olarak her türlü hibrit tehdit gibi asimetrik tehditlerle mücadele konusunda planlar hazırlanması ve uygulanması gibi yetkilere sahip olacak yeni bir teşkilat kurulmasına ilişkin, seçim öncesi dönemdeki ilanını hayata geçirmeye yönelik çalışmalara başlamasının beklendiğini yazdı.

Ulusal Savunma Konseyi (SEA) kurulmasının hayata geçirilmesine, 30 Mart tarihinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında ilk toplantısını yapacak olan Ulusal Konsey toplantısında başlanacağını yazan gazete, Hristodulidis’in Ulusal Konsey üyelerini, önerisi konusunda bilgilendireceğini belirtti.

Seçim önceki dönemde yapılan açıklamaya göre, Ulusal Savunma Konseyi'nin güvenlik ve savunma politikası konularıyla meşgul olacağını kaydeden gazete, Ulusal Savunma Konseyi'nin bir danışma organı olarak görev yapacağını, aynı zamanda ülkenin ulusal güvenliğiyle ilgili tüm konularda bakanlar kuruluna yönelik belirli öneriler sunma ve sistematik bir çalışma yapma hedefine sahip olacağını kaydetti.

Gazete, yapılan resmi açıklamalar temelinde, Ulusal Savunma Konseyinin, Ulusal Güvenlik Stratejisi hazırlayacağını ve bunun bakanlar kurulu tarafından onaylanacağını da belirtti.

Ulusal Savunma Konseyinin kurulma modelinin, büyük ölçüde, hali hazırda görevde olmayan kişilerden oluşacak bir danışma organı kurulması konusunda 3 yıl önce ortaya konulan tavsiyelere dayanacağını kaydeden gazete, Rum İstihbarat Teşkilatının (Kip) düzeyinin yükseltilmesi ve KİP’in başına getirilecek yeni kişinin, kurulma aşamasında olan Ulusal Güvenlik Konseyinde çok önemli bir rol oynayacağını ekledi.