“Philenews” haber sitesine göre 1 Mart’ta görev başı yapacak yeni kabine, şu isimlerden oluşuyor:
Dışişleri Bakanı: Konstandinos Kombos
Maliye Bakanı: Makis Keravnos
İçişleri Bakanı: Konstandinos Yoannu
Savunma Bakanı: Mihalis Yorgallas
Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı: Athina Mihailidu
Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı: Aleksis Vafiadis
Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı: Yorgos Papanastasiu
Tarım, Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanı: Petros Ksenofondos
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Yannis Panayotu
Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı: Anna Prokopiu
Sağlık Bakanı: Popi Kanari
Başkanlık Müsteşarı-Hükümet çalışmalarının hayata geçirilmesinin denetimi ve koordinasyonu yetkisiyle birlikte: İrini Piki
Denizcilik Müsteşarı: Marina Hacımanoli
Turizm Müsteşarı: Kostas Kumis
Enerji, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı: Filippos Hacızaharias
Sosyal Refah Müsteşarı: Marilena Evangelu
Kültür Müsteşarı: Mihalis Hacıyannis
Hükümet Sözcüsü: Konstandinos Letimbiotis
Hükümet Sözcüsü Vekili: Doksa Komodromu
Başkanlık Bürosu Müdürü: Haralambos Haralambus
Başkanlık Basın Bürosu Müdürü: Viktoras Papadopulos
Başkanlık Diplomatik Büro Müdürü: Marilena Rauna
Bakanlar Kurulu sekreteri: Pinelopi Papavasiliu
Cinsiyet Eşitliği Komiseri: Cozi Hristodulu
Çevre Komiseri: Maria Panayotu.
Öte yandan ikinci turu 12 Şubat’ta yapılan başkanlık seçimini kazanan Nikos Hristodulidis yarın saat 11.30’da Meclis’te ant içecek ve görevine resmen 1 Mart’ta başlayacak.
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