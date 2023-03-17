Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Polisi Genel Müdürü, trafik kazaları ve caydırıcı bir önlem olması için daha sert cezalar uygulanıp uygulanmaması konusundaki bir soruya yanıtında, bu konuyu henüz Adalet ve Kamu Düzeni Bakanıyla görüşmediklerini söyledi.

Sürekli bir çaba içerisinde olduklarını, ancak kazaların azalmasına katkıda bulunanın yalnızca polis olmadığını dile getiren Rum Polisi Genel Müdürü, trafik kurbanlarının yasının tutulmaması için, aydınlatma, okullar, yeni teknoloji arabalar ve aile faktörüne de atıfta bulundu.