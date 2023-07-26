Politis gazetesi “Okul Binaları- 150 Milyon Euro’yu Aşan Çalışmalar Sürüyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı Teknik Hizmetler Şefi Andreas Marangos’un açıklamalarına yer verdi.

Binalar açısından yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını, gerekli iyileştirmelerin yapıldığını ve depreme karşı korunma sisteminin tüm okullarda mevcut olacak şekilde ilerlediğini ifade eden Marangos, Güney Kıbrıs’ın dünyada okullarda anti-sismik iyileştirme programı yapan tek ülke olduğunu öne sürdü.

İyileştirmelerin hiçbir zaman bitmediğini ve okulların sürekli iyileştirme istediğini ifade eden Marangos, 28 okulda 150 milyon Euro’yu aşan çalışmalar yapılacağını söyledi.

Marangos, 650 okulda depreme karşı iyileştirmeler yapıldığını, 80 civarındaki okula denk gelen geriye kalan yüzde 10’luk kısmın da beklemede olduğunu ekledi.