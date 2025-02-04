Alithia gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki ocak ayı enflasyon oranının, yüzde 3,1 olan Aralık 2024’e göre yüzde 3 olarak öngörüldüğünü yazdı.

-Kart kullanımı

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’ta ödeme işlemlerinin en popüler yönteminin banka(ödeme) kartları olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Merkez Bankası’nın 2024 yılının ilk altı aylık verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki kart ödemelerinin, alışveriş hacminin yüzde 73’ünü teşkil ettiğini yazdı.

Ödeme kartlarının, kredi transferlerinden 5 kat daha fazla kullanıldığını yazan gazete, ikinci yaygın kullanımın ise yüzde 8 oranıyla çekler olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın temassız teknoloji alanında da ön plana çıktığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’taki ATM’lerin yüzde 75’inden fazlasının temassız işlemi kabul ettiğini, Euro Bölgesi'ndeki bu oranının ise yüzde 30 civarında olduğunu yazdı.