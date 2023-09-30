Haravgi gazetesi, Meclis Eğitim Komitesi’nden bir heyetin dün, Larnaka’daki orta eğitim kurumlarını ziyaret ettiğini ve yapılan görüşmelerde, bazı öğrencilerin daimi olarak torbacılık yaptığının veya uyuşturucu kullandığının ifade edildiğini yazdı.

Gazete, bu konunun Haziran ayında da komiteye şikayet edildiğini ve okul aile birlikleri ile velilerin örgütlü olduğu derneklerin Eğitim Bakanlığı’na, okullarda uyuşturucu kullanımı sorununun ciddi boyut kazandığına dair mektup gönderdiğini kaydetti.

Haberde, Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın, sorunun aldığı ciddi boyutun farkında olduğunu ve uyuşturucu kullanan çocukların tedavisinin yapılması, uyuşturucu satıcılığı yapan çocukların da rehabilitasyonu için daha etkili mekanizmalar oluşturulması gerektiğini söylediği belirtildi.

Habere göre Milonas, okullardaki uyuşturucu kullanımı ile şiddet olaylarının artmasının ise birbiriyle bağlantılı olmadığını da ifade etti.