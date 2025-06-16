EasyJet'in Güney Kıbrıs'ın Paphos kentinden Bristol'e giden tarifeli uçuşu, kalkıştan yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra acil durum sinyali vererek rotasını Türkiye'ye çevirdi. Airbus A320 tipi uçakta 36 bin feet (yaklaşık 11 bin metre) yükseklikte seyir halindeyken kokpit ve kabinde 'duman kokusu' tespit edildi.

Uçuş güvenliği sistemleri uyarı verirken kaptan pilot güvenlik gerekçesiyle en yakın havalimanı olan İzmir'e iniş kararı aldı. Uçak, öğle saatlerinde sorunsuz şekilde iniş yaptı ve olay sonrası terminale yanaştırıldı.

YOLCULAR İZMİR'DE TAHLİYE EDİLDİ

EasyJet'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Paphos-Bristol seferini yapan EZY2902 numaralı uçuş, uçakta tespit edilen teknik bir sorun nedeniyle İzmir'e divert (yönlendirme) edilmiştir. Uçakta duman kokusu raporlanmıştır. İniş güvenli şekilde gerçekleştirilmiş, yolcular prosedür gereği hızlıca tahliye edilmiştir.

Öte yandan yolcular terminale alındıktan sonra ihtiyaç halinde otel konaklaması ve yemek desteği sağlandı. EasyJet, yolcuların gün içerisinde başka bir uçakla Bristol'e gönderileceğini duyurdu.