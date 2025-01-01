Güney Koreli araştırmacılar, hala 181 kişiden ikisi hariç hepsinin ölümüne yol açan Jeju Air uçağının kaza nedenini araştırıyor.

Uzmanlar, uçaktan alınan iki "kara kutudan" birinden veri çıkarmayı başardı.

İNİŞ TAKIMLARI AÇILMADI, PEKİ YA SONRA?

Ülkenin Sivil Havacılık Bakan Yardımcısı Joo Jong-wan, Boeing 737-800 uçağının kokpit ses kayıt cihazından ilk verilerin alındığını ve içeriklerin ses formatına dönüştürüldüğünü söyledi.

Yetkililer, ses kayıt cihazının, uçuş veri kayıt cihazını içeren ikinci bir kara kutuyla birlikte, uçağın iniş takımlarının açılmamasının ardından pilotun iniş çabası hakkında önemli ipuçları sağlayacağını umuyor.

UÇAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tayland'dan dönüş uçuşu yapan ve içinde 175 yolcu ve altı mürettebat bulunan uçak, ülkenin güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı pistine gövde üstü indiği sırada kokpitten mayday çağrısı yapıldı.

Uçak pistte hızla ilerlerken bariyerlere çarptı ve alev aldı.

Uçaktaki herkes öldü, sadece iki uçuş görevlisi uçağın arka tarafında yanan enkazdan çıkarıldı.

VERİLERDE EKSİK VAR

Joo, "Kokpit ses kayıt cihazının ilk çıkarımı zaten tamamlandı. Bu ön verilere dayanarak, bunu ses formatına dönüştürmeye başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Uçağın kara kutuları, araştırmacıların pilotların son iletişimlerini duymasını sağlayacak.

Ancak uçuş veri kaydedicisinin "eksik bir bağlantıyla bulunduğu" belirtildi.

KAZANIN NEDENİNE İNME ÇABALARI UZAYABİLİR

Yetkililerin ses kayıt cihazındaki verileri ne kadar sürede dönüştürecekleri henüz belli değilken, uçuş veri kayıt cihazındaki hasar, Güney Kore topraklarında yaşanan en kötü havacılık felaketinin temeline inme çabalarını uzatabilir.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağın uçuş veri kayıt cihazının analiz için ABD'ye gönderileceğini duyurdu.

Kara kutular genellikle bir uçağın kuyruğunda bulunur -deneyimler, bir kazada en az hasarı kuyruğun aldığını gösteriyor- ve yüksek hızlı çarpışma ve yangınlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.