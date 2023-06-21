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Haberde, polisin yangın ın hangi sebeple çıktığına dair soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, durakta 4 otobüs ün daha bulunduğunu ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bu otobüslerin zarar görmediğini yazdı.

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