Fileleftheros gazetesi, durakta 4 otobüsün daha bulunduğunu ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu bu otobüslerin zarar görmediğini yazdı.

KKTC eğitim amaçlı bulunan Kamerunlu, Güney Kıbrıs'ta tutuklandı KKTC eğitim amaçlı bulunan Kamerunlu, Güney Kıbrıs'ta tutuklandı

Haberde, polisin yangının hangi sebeple çıktığına dair soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.