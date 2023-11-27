Alithia ve diğer gazeteler, Rum Tarım ve Çevre Bakanı Petros Ksenofonos’un dün yaptığı açıklamada, 2024 yılı bütçesinde 4 yangın söndürme uçağı, 2 helikopteri ve bir koordinasyon uçağı için 11 milyon 200 bin Euro’luk bütçe ayrıldığını açıkladığını yazdılar.

Gazete, Ksenofonos’un; iki yangın söndürme helikopterinin kiralık mı olacağı yoksa satın mı alınacağına dair net bir ifade kullanmadığını belirtirken 4 uçak ve bir koordinasyon uçağının orman yangınları döneminde kiralanacağını söylediğini de aktardı.