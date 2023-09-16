Haravgi’nin haberine göre Eurostat’ın dün yayımladığı ve 2023’ün ikinci çeyreğiyle ilgili verilere dayandırılan raporunda 20-64 yaş aralığındaki, istihdam ihtiyaçları karşılanmamış kişileri kapsayan “gevşek çalışma” kategorisindeki işsiz oranı yüzde 11,2 (54 bin kişi) olarak verildi.

Sözü edilen kategoride 30 bin işsiz, 14 bin yarı zamanlı çalışan, 7 bin boşta olup iş aramayan ve 3 bin de iş arayan kişi bulunuyor.

Eurostat’ın yılın aynı dönemini kapsayan başka bir raporunda ise Güney Kıbrıs’taki iş gücü maliyetinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttığı görüldü.