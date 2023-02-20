Fileleftheros gazetesi, şehirlerin hayat pahalılığı, ev kiraları ve ulaşım giderleri gibi bilgilerin yer aldığı Numbeo veritabanına dayandırdığı haberinde, Güney Lefkoşa'daki bir ailenin kira olmaksızın aylık giderinin (maliyetinin) 2 bin 633 Euro olduğunu yazdı.

Limasol'da ise bir ailenin aylık giderinin (maliyetinin) ise 2 bin 869 Euro olduğunu belirten gazete, aylık giderin ötesinde, her ülkenin aylık maaş ortalamasının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Gazete, Güney Lefkoşa'da kirayla birlikte bir ay için 3 bin 300 Euro'ya gereksinim duyulurken, Atina'daki bir ailenin aynı düzeyde bir yaşam sürdürmesi için aylık 3 bin 376 Euro'ya ihtiyacı olduğunu yazdı. Limasol'da ise bu rakam 4 bin 400 Euro'yu buluyor.

Tek bir kişi için ise bu rakamın 753 Euro olduğunu yazan gazete diğer ülkelerdeki aylık yaşam maliyetlerine de yer verdi.