Alithia gazetesi, bombacıların hedefinde, 30 yaşındaki şahsa ait olan ancak son günlerde 34 yaşındaki akrabası tarafından kullanılan aracın bulunduğunu yazdı.

Bahse konu aracın, 34 yaşındaki akrabanın evinin önünde park halinde bulunduğunu yazan gazete aracın, bombanın patlaması sonucu tamamen tahrip olduğunu da belirtti.

Gazete bir başka haberinde ise Çeri bölgesinde bulunan bir kafenin dün sabaha yakın kundaklandığını yazdı.

Kafenin, yanıcı maddelerin kullanılmasıyla kundaklandığını yazan gazete yangın sonucunda binanın giriş katının tamamen zarar gördüğünü belirtti.