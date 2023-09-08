Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, gıda sektöründe yaşanan artışlara ilgili haberi bugün manşetlere taşıdı.

Haberi "Gıda Raflarında Korku-Durdurulmaksızın Her Ay Daha Da Pahalı" başlığıyla manşetten veren gazete, Rum İstatistik Ofisinin dün yayımladığı Ağustos ayına ilişkin verilere dayanarak geçen yılın aynı dönemine oranla taze sebze fiyatlarının yüzde 37.4; sebze fiyatlarının yüzde 23.1; taze meyve yüzde 13.1; şekerin ise yüzde 28.3 artış gösterdiğini yazdı.

Peynir, et, yağ ve içecek fiyatlarında da artış gözlemlendiğini yazan gazete, kuzu ve keçi etinin yüzde 29; sığır ve dana etinin yüzde 16.5; yoğurt fiyatlarının yüzde 11.4; peynirin yüzde 17.8; zeytinyağının yüzde 13.1; alkolsüz içkilerin yüzde 13.3; bira yüzde 7.6; şarap yüzde 7.6 oranında arttığını belirtti.

Alithia gazetesi ilgili haberi "Domates 4 Euro, Salatalık 3 Euro-Gıda Altın Niteliğinde" başlıklarıyla aktarırken, Haravgi gazetesi "Temel gıdalara ve Gıdaya Yüzde 10'luk Artış Geldi-Hükümetin Akar Yakıt ve Elektrik ile İlgili Kararının Ardından Yeni Artışlar Tsunamisi " , Politis gazetesi ise "Enflasyon Engelsiz-Gıda Enflasyonu Yüzde 10" şeklindeki başlıkları kullandı.