İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere göre, kamudaki istihdam 2024 yılının Nisan ayı itibariyle 55 bin 253 kişiye ulaştığını yazan Alithia gazetesi, bunların 12 bin 238'inin kamu hizmetindeki kadrolu çalışanlar, 4 bin 274'ünün ise belirsiz bir süre için istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar, bin 334'ünün belirli bir süre için istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar ve 5 bin 784'ünün de saatlik ücretli işçi kategorisinde yer aldığını kaydetti.

Haberde kamu hizmetindeki toplam çalışanların yüzde 51.8'inin kadrolu çalışanlar, yüzde 5,6'sının ise belirli bir süre için istihdam edilen süreli sözleşmeli çalışanlar olduğu ifade edildi.