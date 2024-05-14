İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere göre, kamudaki istihdam 2024 yılının Nisan ayı itibariyle 55 bin 253 kişiye ulaştığını yazan Alithia gazetesi, bunların 12 bin 238'inin kamu hizmetindeki kadrolu çalışanlar, 4 bin 274'ünün ise belirsiz bir süre için istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar, bin 334'ünün belirli bir süre için istihdam edilen sözleşmeli çalışanlar ve 5 bin 784'ünün de saatlik ücretli işçi kategorisinde yer aldığını kaydetti.

Araçta 9 buçuk kilo hintkeneviri Araçta 9 buçuk kilo hintkeneviri

Haberde kamu hizmetindeki toplam çalışanların yüzde 51.8'inin kadrolu çalışanlar, yüzde 5,6'sının ise belirli bir süre için istihdam edilen süreli sözleşmeli çalışanlar olduğu ifade edildi.