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Habere göre APOEL Başkanı kaza neticesinde yaralanmadı.

Kaza sonrasında Kıbrıslı Türk taksi şoförünün Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını yazan gazete, taksi şoförünün, 4 şerit olan ancak yol çalışmaları nedeniyle 2 şeride düşen bahse konu yolda, Rizoelias çemberi güzergahına yöneldiği esnada geri dönmeye çalışırken, APOEL Başkanı Prodromos Petridis’in gidiş yönünü kestiğini belirtti.

Rum basını yazdı.. Kıbrıslı Türklere 8.2 milyon Euro’luk yardım anlaşması

Rum basını yazdı.. Kıbrıslı Türklere 8.2 milyon Euro’luk yardım anlaşması

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