Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Türk taşınmazlarının, sözde hak sahiplerinin kullanımına verilmeden önce optik kontrolden geçirilmesini öneren bir yasa tasarısının Meclis'in ilgili komitesinde gündeme geldiğini, milletvekillerinin konu hakkında farklı görüşler ortaya koyduklarını yazdı.

Gazete, toplantı bitiminde açıklamada bulunan Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Nikos Kettiros’un, söz konusu yasa tasarısının dengeli bir tasarı olduğunu ve 15 gün sonra Meclis onayına sunulmasının beklendiğini söylediğini aktardı.

Kettiros, söz konusu taşınmazların kullanıma verilmeden önce optik kontrolden geçirilmesi ve gerekirse statik inceleme de dahil ileri tetiklerin yapılmasının öngörüldüğünü belirtirken birçok Kıbrıslı Türk taşınmazının ihtiyaç sahibi olduğuna inanılan kişilere verilmesine karşın boş kalmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kettiros ayrıca, bu taşınmazların hangilerinin oturulabilir olduğu veya hangilerinde kimlerin oturabileceğinin tespit edilebilmesi için optik kontrol gerçekleştirilebileceğini ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilebileceğini ifade etti.

Habere göre DİSİ Milletvekili Rita Superman ise, söz konusu yasa tasarısı konusunda büyük endişe duyduğunu belirtirken, hükümetin mevcut yasayı uygulamaması veya uygulayamaması ve göçmenlerin barınma sorunlarına kalıcı çözümler bulamaması yüzünden göçmenlerin haklarının tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı.