Haravgi gazetesine göre, Rum Tüketiciler Derneği yaptığı açıklamada vatandaşların, gerek pahalılık, gerekse diğer konulardaki şikâyetlerinde büyük artışın gözlemlendiğini ifade ederken, yetkili birimlerin sorumluluklarını üstlenmesi talebinde bulundu.

Tüketiciler Derneği, seyahatler konusunda geçen yıla oranla şikâyetlerde yüzde 75.58; internet ve elektronik mesajlarda yüzde 51.56; pahalılık konusunda ise yüzde 41.46 şeklinde bir artış yaşandığını belirtti.

Tüketiciler Derneği, pahalılık konusundaki şikâyetlerin özellikle temel tüketim maddeleri ve akaryakıtla ilgili olduğuna da dikkat çekti.