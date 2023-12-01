Fileleftheros gazetesi, Sayıştay’ın dün yayımladığı polis ile ilgili raporunda, liderlikten başlayarak tüm iyi yönetim kültürünün nasıl geliştirilebileceğini tavsiye etme noktasına ulaştığının ifade edildiğini yazdı.

Habere göre raporda ayrıca polis müdürünün kapanan davalara ilişkin verileri vermekten kaçındığı ifade edildi.

Raporda, polis liderliği, süresi içinde tahsil edilmeyen ve adli işlem için sevk edilen nihayetinde ise herhangi bir miktar tahsil edilmeden geri çekilen para cezalarına ilişkin listeyi vermeyi reddetmekle eleştirildi.

Özel kişilere verilen silah ruhsatlarından da bahsedilen raporda, polisin anayasaya aykırı olarak, kamu düzeni ve güvenliği gerekçe göstererek bunları Sayıştay’a vermeyi reddettiği, buna bağlı olarak da bu alanda denetim yapmalarının engellendiği de ifade edildi.