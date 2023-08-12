Amerikan “CVC Capital Partners” şirketinin bir yıl içerisinde Güney Lefkoşa’da “Apollonio” ve “Areteio” isimli iki hastane satın aldığını yazan gazete aynı şirketin, Larnaka’da bir de radyoloji merkezine yatırım yapmak için uğraştığını belirtti.

Gazete sağlık sektörünün yabancıların eline geçmesiyle birlikte tekelleşme tehlikesinin de bulunduğuna dikkati çekti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Sağlık Bakanlığına, yabancı yatırımcılar tarafından sunulan yatırımlara ilişkin başvuruların 2022 yılında 13; 2021’de 15; 2020’de 7; 2019’da ise 4 şeklinde olduğunu da yazdı.