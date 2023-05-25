Alithia gazetesi “Kıbrıs Türk Mallarının yüzde 35’i, iş maksatlı kullanım için göçmen olmayanlara verildi” başlıklı haberinde, Sayıştay'ın Kıbrıs Türk mallarının iş maksatlı kiralanması konusundaki raporunda, "yasa dışı sözleşmeler, düşük kiralar veya kira olmaksızın kiralama, geciken kiralardan" söz edildiğini yazdı.

Rapora göre, iş maksatlı kullanım için 31 Aralık 2021’e kadar tahsis edilen 8 bin 800 Kıbrıs Türk malının yüzde 35’i hak sahibi olmayanlarla ilgilidir. Bu binaların yüzde 55’i ise Baf bölgesinde bulunuyor.

Gazete, 8 bin 800 parselden 5 bin 746’sının (yüzde 65) göçmenlere, 536’sının (yüzde 6) göçmen olmayanlara, 77’sinin “yerinden edilmiş” yerel yönetim makamlarına, 2 bin 521’nin ise “yerinden edilmemiş” yerel yönetim makamlarına verildiğini yazdı.

Raporda, Baf bölgesinde Kıbrıs Türk malının yüzde 55’e yakınının göçmen olmayanlara ve yerel yönetim makamlarına verildiğinin gözlemlendiği kaydedildi. 2 bin 255 taşınmazdan bin 13’ünün göçmenlere, bin 242’sinin göçmen olmayanlara ve yerel yönetimlere verildiği ifade edildi.

Gazete, düşük kira ücretleri konusundan da söz edilen rapora göre, bazı durumlarda kira ücretlerinin 25 yılı aşkın bir süredir revize edilmediğini yazdı.

Larnaka bölgesinde aylık kira bedeli 1985 yılından beri 8 Euro 54 sent olan bir malın sözkonusu olduğu belirtildi.

Lefkoşa’da ise Tapu Dairesi’nin 1.1.2021 tarihli genel değerlendirmesine göre 1.4 milyon Euro değerindeki 3 bin 152 metre karelik bir Kıbrıs Türk malının aylık kirasının ise 417 Euro olduğu ve 1976 yılından beri değişmediğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca kiraların zamanında toplanması için gereken yapılmadığından bugün tahsil edilemeyen 8 milyon Euro’luk bir kira geliri olduğu kaydedildi.