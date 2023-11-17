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Gazete, 56 yaşındaki bir Rumun da evinde çalıştırdığı 34 yaşındaki temizlik işçisine Eylül 2022-Haziran 2023 döneminde cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklandığını yazdı.

Kıbrıs vatandaşlığı için temyize başvuran Suriyeli

Kıbrıs vatandaşlığı için temyize başvuran Suriyeli

Alithia’nın haberine göre, çocuk pornosu içerikli paylaşım yapıldığı ihbarı alan Rum polisinin adı belirtilmeyen kişinin, sosyal medya hesabından çocuk pornosu içerikli paylaşımlar yaptığını saptadı. Bilgisayarında ve cep telefonunda çocukların cinsel istismarıyla ilgili malzemeler bulunan sözkonusu kişi hakkında mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındı.

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