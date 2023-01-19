Yumurta, et, balık ve ekmek gibi taze ürünlerin fiyatının yüzde 77.7 oranında arttığını yazan gazete, şarküteri ürünlerine yüzde 5.3; süt ürünlerine yüzde 3.6; taze süte yüzde 0.8; un, pirinç, bulgur, şeker ve baklagillere yüzde 6.6; buzlu gıdalara yüzde 10.3; kahveye yüzde 3.6; konserve ürünlerine yüzde 3.6; kuru gıdalara yüzde 3.9; kişisel hijyen ürünlerine yüzde 8.4; tüp gaza yüzde 1.1’e; konfeksiyona yüzde 8.4 zam geldiğini belirtti.

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