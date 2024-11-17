Kazanın gece yarısından kısa bir süre sonra, 44 yaşındaki bir kişinin 18 yaşındaki bir sürücünün kullandığı araca çarpması sonucu gerçekleştiğini açıklandı.

Kazanın ardından Martinos Marti (20), Eirinaios Adamou (20) ve Nikolas Koutsou (18) yaşamını yitirdi.

Aracın içindeki,yaşları 18 ve 20 olan diğer yolcuların ise tedavileri hastanede devam etti.

44 yaşındaki sürücü ve aracındaki 15 yaşındaki oğlu da hastaneye götürüldü. İlk müdahale yapıldıktan sonra taburcu edildiler.

Kaza, 44 yaşındaki adamın, aracının önce bir ağaca çarpması ve sonrasında da aracının alev alması sonucu gerçekleştiği bunun yanında o sırada hem kendisinin hem de oğlunun araçtan çıktığı öğrenildi.

Kazanın ardından, polis 44 yaşındaki sürücüyü tutukladı. Polis, sürücünün ihmalkar, dikkatsiz veya tehlikeli bir şekilde ölümle sonuçlanan bir kazaya sebebiyet verdiği için tutuklandığını belirtti.

Bölgede, üç gencin ölümünün ardından üç günlük yas ilan edildi.