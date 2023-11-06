Haravgi’nin haberine göre, Rum Çiftçiler Birliği (EKA) emirname ile birlikte inek sütünün artık hellim üretiminde kullanılamayacak kısmının yoğurt üretimine kanalize edilmesi, bunun için de yoğurt üretimine standart getirilmesi önerisini Rum Tarım Bakanlığı’na ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e iletti.

Habere göre, EKA tarafından yaptırılan inceleme sonucunda ortaya çıkan öneri, hellim üretiminde yeniden alevlenen süt oranı anlaşmazlığındaki diyaloğa yardımcı olacağı kanaatiyle hükümet kanadına iletildi.

Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar bir standart uygulanmadığı için yoğurt üretiminde benzeri görülmemiş bir düzensizlik ve taze süte yabancı unsurlar, yani süt tozu ve protein kullanımı olduğu belirtilen öneride, yoğurt üretimine standart getirilmesinin şu iki önemli avantajına dikkat çekildi:

"1-Yoğurt üretimine standart getirilmesi ile süt tozu ve protein kullanımına son vereceği için 24 bin litre taze inek sütüne ihtiyaç duyulacak, 2- Büyük miktarda süt tozu ve protein ithaline ihtiyaç kalmayacak, bu yan ürünlerin yasadışı olarak hellim ve diğer süt ürünü üretiminde kullanılmasının önüne geçilecek."

Öneride, bugün Güney Kıbrıs’ta üretilen yıllık yoğurt miktarının yaklaşık 12 bin ton olduğu, üretimden süt tozu ve protein bileşenleri çıkarılırsa 12 bin ton yoğurt üretilmesi için 24 milyon litre taze inek sütüne ihtiyaç duyulacağı, bu miktarın da inek sütü üretim fazlasıyla karşılanabileceği kaydedildi.

Haberde, MİK hellim üretiminde kullanılacak süt oranlarının, büyük ekonomik çıkarlara dayanan bir konu olduğu, bu nedenle hellim üretimi paydaşları (küçükbaş hayvan ve inek besicileri ve peynir üreticileri) arasındaki uçurumun üzerine köprü kurulabilmesi için bu hafta yeni görüşmeler yapılacağı belirtildi.