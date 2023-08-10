Fileleftheros gazetesi, “Yüksek Mahkeme’den Vatandaşlık Konusunda Kıbrıslı Türklere Hayır” başlığıyla aktardığı haberinde, Yüksek Mahkeme’nin ilgili kararına yer verdi.

Gazete, TC kökenli kişilerle evlenen ve Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından tanınması konusunun uzun zamandan beri tartışıldığını son olarak ise konunun yargıya taşındığını yazdı.

Dava konusunda ise gazete, 16 Kıbrıslı Türk'ün, mahkemeye başvurarak Yüksek Mahkeme'nin, vatansız insanlarla ilgili 1954 ve 1961 yılına ait Uluslararası Sözleşme (Statelessness Convention) veya uluslararası hukuka göre, vatansız kişilerin tanınmasına yönelik tanımlanmış kriterler veya koşullarla, belirli bir prosedürün oluşturulmasını emreden Bakanlar Kurulu'na veya İçişleri Bakanlığı'na veya Nüfus ve Muhaceret Dairesi’ne yönelik “mandamus” emrini vermesini talep ettiğini belirtti.

Bu 16 kişiden bazılarının, 1974 Barış Harekatı’ndan önce veya sonra doğduğunu, bir yandan Kıbrıs vatandaşlarının, diğer yandan da Türk vatandaşlarının çocukları ya da torunları olduklarını iddia ettiklerini belirten gazete, bu çerçevede “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olarak da kaydolmak için ilgili makama başvurduklarını, ancak bu konuda ne yanıt alabildiklerini ne de şu ana kadar kendilerine bu sıfat verildiğini yazdı.