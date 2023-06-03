Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, temmuz ayında BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınacak Kıbrıs’la ilgili raporlarının hazırlanmasına devam ediliyor.

BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs iyi niyet misyonu hakkında bilgi vereceği yeni raporunda –öncekilerde olduğu gibi- yer alacak lider görüşlerinin, bu kez Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki tezlerinin ilk “çarpışma testi olacağı” öne sürüldü.

Fileleftheros “Liderlerin İlk Çarpışma Testi” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, bu kez “ilk çarpışma testi olacağını” savunduğu görüşlerini kısa süre içerisinde BM’ye göndermesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Perşembe gecesi katıldığı İtalyan büyükelçiliği resepsiyonunda “Kıbrıs sorununun iki bölgeli iki toplumlu, Güvenlik Konseyi kararları uyarınca siyasi eşitliğe sahip federasyon zemininde çözümünün Rum tarafının önceliği olduğunu ve AB’nin, oynayacak önemli rolü bulunduğunu” savundu.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada İtalya’nın, Kıbrıs sorununa federasyon çözümü bulunmasına verdiği sürekli desteğe teşekkür eden Kombos, Güney Kıbrıs ile İtalya’nın tarih ve kültürleri aracılığıyla birbiriyle bağlantılı, coğrafik yakınlık içerisinde ve ortak değerlere sahip olduğunu söyledi.