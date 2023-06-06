Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 yılı aşkın bir süredir tüm ortaokullarda verilen ve çocukların siber suçlara karşı bilinçlenmesini amaçlayan eğitimler, Güzelyurt, Lefkoşa, Girne, Mağusa, Lefke ve Karpaz bölgelerindeki toplam 23 okulda öğrenim gören 6. Sınıf öğrencilerine verildi.

Üç bine yakın öğrencinin yararlandığı eğitimler, Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Erkan Emirzade, Medine Albayrak, Esat Gürhan, Ali Candemir, Nimet Altınay Hamdi ile Telsim’den IT Vas ISP Yöneticisi Salih Bayır tarafından verildi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlediği eğitimlerde, şifre güvenliği, sosyal ağlarda kimlik hırsızlığı, virüsler, solucanlar ve casus yazılımlar hakkında bilgiler verilirken, sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, internette ev adresi, telefon gibi kişisel ve özel hayata ilişkin bilgilerin yazılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.