Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, bölgemizde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yaptığı çağrı üzere Cumhuriyet Güvenlik Kurulu saat 14.00’te toplandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer katıldı.

Toplantıda, bölgedeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı; ortaya çıkan güvenlikle ilgili hususlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Güvenlik Kurulumuz toplantısını gerçekleştirdi ve ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan süreci, özellikle adaya etkileri dikkate alınarak, çeşitli senaryolar çerçevesinde, ayrıntılı bir biçimde değerlendirdi.

Çalışmalarımız tam bir koordinasyon içerisinde devam edecektir."