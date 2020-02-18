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12 metreden düştü

Balkondan düşen 23 yaşındaki Nijerya uyruklu Murıtala ağır yaralandı.

18 Şubat 2020 Salı 14:36
12 metreden düştü
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Gazimağusa’da bir apartman dairesinin balkonundan diğer dairenin balkonuna geçmeye çalışırken dengesini kaybederek 12 buçuk metre düşen Nijerya uyruklu 23 yaşındaki Sheriff Oladımeji Muritala, ağır yaralandı.

Olay bu sabah saat 07.30 sıralarında, Gazimağusa'da Kaliland bölgesinde, İrfanoğlu Apartmanı’nda oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre, muhtemelen 18 numaralı dairenin balkonundan, 17 numaralı dairenin balkonuna geçmeye çalışırken dengesini kaybeden ve 12 buçuk metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Muritala, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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