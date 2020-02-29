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Charles Kuzey'e geçmeyi kabul etmedi

Prens Charls’ın Kıbrıs ziyareti öncesinde, diplomatik çerçevede Cumhurbaşkanlığı ekibiyle İngiliz Yüksek Komiserliği arasında uzun süre devam eden diyaloğa rağmen Prens Charls Kıbrıs'ın kuzeyine geçmeyi kabul etmedi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 12:43
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Charles Kuzey'e geçmeyi kabul etmedi

 Prens Charls’ın Kıbrıs ziyareti öncesinde, diplomatik çerçevede Cumhurbaşkanlığı ekibiyle İngiliz Yüksek Komiserliği arasında uzun süre devam eden diyaloğa rağmen Prens Charls Kıbrıs'ın kuzeyine geçmeyi kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre Prens Charls’ın Kıbrıs’a gelişinde sadece Rum liderin ziyaret edilmesinin doğru olmayacağı, bir garantör ve Commonwealth ülkesi olarak İngiltere’nin iki tarafla diyalog kurmasının yerinde olacağı, Rum lider ile görüşüyorsa Kıbrıslı Türk liderle de görüşülmesi gerektiği İngiliz Yüksek Komiserliği'ne iletildi. 
 
Kıbrıs ziyareti çerçevesinde birçok üst düzey AB ve İngiliz yetkilisinin daha önce yaptıkları gibi, Kıbrıs Türk tarafına da gelinmesi durumunda ara bölgede ortak bir görüşmede bir araya gelinmesine sıcak baktığı aktarıldı. 
 
Ancak tüm girişimlere karşın İngiliz Yüksek Komiserliği, Presn Charls'ın Kıbrıs ziyaret programında Kıbrıs'ın kuzeyini dahil etmedi.

Son Güncelleme: 29.02.2020 14:30
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YORUM 2020-02-29 16:16:24

Eşşek tepsin geni. Etse nolacaydı? Bu halimizin esas müsebbibi İngilizler değil mi?

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Öğrenci 2020-02-29 16:19:44

O çok sevdiğiniz ingilizlere bakın. Ellerinden gelse rumları silahlandırıp Kıbrıslı Türklere saldırtacaklar.

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