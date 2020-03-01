Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, Yeni Asgari Ücrete, Ara Emri Başvurusunda bulunuyor”

2020 yılının Asgari ücretinin belirlenmesi amacı ile 10 Şubat 2020 tarihinde dördüncü kez yeniden toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu görüşlerini ortaya koyarak 2020 yılının ilk Asgari Ücretini oy çokluğu ile belirlemiştir.



Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş) 17 Şubat 2020 tarihinde, 2020 yılı için belirlenen Asgari Ücrete itiraz etmiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 25 Şubat 2020 tarihinde; Türk-Sen ve Hür-İş tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere tekrardan toplanmıştır.



Gerçekleştirilen toplantıda Devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye bir haftaki toplantının aksine yeni bir ücret konusunda hem fikir olmuşlar ve işveren tarafının onayı olmadan yeni asgari ücreti belirlemiştir.



Bir haftada iki kez belirlenen asgari ücrette işçi tarafının gerekli bulguları komisyonun gündemine getirmemesi, yasal süre içinde itirazların değerlendirilmemesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının komisyonu davet yazsında yeni bir rakam belirleneceğinin gündemde yer alması sonucu ve diğer bazı yasal eksikliklerden ötürü konuyu yargıya intikal ettirmeye karar verdik ve bugün Avukatlarımız aracılığı ile ara emri alınması için mahkeme yoluna gideceğimizi, söz konusu tebligatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğumuzu, kamuoyunun gündemine sunmak istiyoruz.



Bizler Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası olarak elbette ağırlaşan hayat koşullarında işçilerimizin hak ettiği ücreti almasından yanayız. Ama bu ücret belirlenirken işveren tarafının da görüşlerinin alınması en doğrusu olurdu.

Yasaların ve hukukun üstünlüğüne inan ve ona göre hareket eden sendikamız, gereken cevabını yine hukuk yollarını kullanarak verecektir.