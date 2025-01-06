Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de bir an önce silah bırakması gerektiğini söyledi.

Fidan, "PKK'nın Kürt halkı üzerinde kurduğu şiddet imparatorluğu çökmek üzere" dedi.

"Terör örgütü DAEŞ Müslüman toplumlar için zehirdir" diyen Fidan Batı'yı uyararak, DAEŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü PKK'nın başka amaçlara hizmet edecek şekilde güçlendirilmesine izin verilmeyecek" diye ekledi.

Ürdünlü bakan Safedi ise şunları söyledi:

"Yeni bir tarih daha yazılacak, Suriye egemenliğini alacak ve topraklarını kurtacaktır. Her Suriyeli hukukun olduğunu görecektir, vatandaş olduğunu hissedecektir. Türkiye ile duruşumuz aynıdır. Yeni Suriye'yi destekliyoruz. Mutlaka halkların hakları geri verilmeli."