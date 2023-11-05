Alman basınının aktardığına göre 35 yaşındaki Türk asıllı kişi, otomobiliyle havalimanının kapısını aştı, aprona çıktı.

Şüpheli, aracını o sırada pistte ilerlemekte olan Türk Hava Yolları uçağının önünde durdurdu. 4 yaşındaki çocuğuyla uçağa zorla binmek istedi. Silahlı olduğu belirtilen şahıs, aprona iki adet molotof kokteyli attı, havaya ateş açtı.

Olay üzerine polis havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı, uçuşlar iptal edildi. Uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Polis şüpheli şahısla müzakere edebilmek için havalimanına Türkçe bilen tercüman çağırdı. Polisin "velayet tartışması" olarak değerlendirdiği ihlalden ilk etapta 27 uçuş ve 3 binden fazla yolcu etkilendi. Bu sabahki seferlerin de yapılmayacağı bildirildi.

Polis gece boyunca rehin aldığı çocuğunu bırakması için şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin eşinin, olaydan kısa süre önce polise çocuk kaçırma ihbarı yaptığı ortaya çıktı.

Alman basını şüphelinin, çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gitmek istediğini yazdı. Alman polisi olayın devam ettiğini ve havalimanından uçuşların halen yapılamadığını açıkladı.