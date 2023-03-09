ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Salt Lake City Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 8 Mart’ta 65 yaşındaki Donald Santacroce'un, bankaya girerek veznedardan 1 dolar talep ettiği ve bankada polis tarafından gözaltına alınmayı beklediği ifade edildi.

Santracroce daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.



“LÜTFEN BANA 1 DOLAR VERİN”



Utah merkezli haber kanalı KSL-TV’nin polis tutanağına dayandırdığı haberinde, Santacroce’nin bankaya girdikten sonra, elindeki “Bunu yaptığım için üzgünüm ama bu bir soygundur. Lütfen bana 1 dolar verin. Teşekkür ederim” yazılı notu veznedara uzattığı ifade edildi.

Parayı alan Santacroce, daha sonra veznedardan polisi aramasını talep etti. Salt Lake City Polis Departmanı, Santacroce’nin neden böyle bir soyguna giriştiğine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, polis departmanının resmi internet sitesinde soyguna dair soruşturma başlatıldığı aktarıldı.



ABD’DE DAHA ÖNCE DE 1 DOLARLIK SOYGUNLAR OLMUŞTU



ABD’de geçmişte de bunun gibi 1 dolarlık banka soygunları olmuştu. 2011’de 59 yaşındaki James Verone, Kaliforniya’nın kuzeyinde bir bankaya girerek 1 dolar çalmıştı. Verone’nin işsiz ve sigortasız olduğu ifade edilmişti.



Ayrıca 2013 yılında 50 yaşındaki evsiz bir adam, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Oregon eyaletindeki bir bankadan 1 dolar çalmıştı.