Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından hem herkes deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılması için büyük çabalar gösteriyor hem de bir yandan diğer bölgelerdeki deprem riskinin endişesini taşıyor. Uzun süredir konuşulan beklenen olası İstanbul depremiyle alakalı araştırmalar da hız kazandı. Bu doğrultuda uzmanların açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı ve özellikle riskli bölgelerin nereleri olduğu merak ediliyor. İşte beklenen İstanbul depremiyle ilgili çok çarpıcı o yeni açıklama...

HARİTA ÜZERİNDEN ANLATTI

TV100’de yayınlanan Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında depremler konuşuldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, beklenen İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. 'Böyle bir deprem bekliyor İstanbul' diyen Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, detayları harita üzerinden anlattı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜYLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER "7.6, 7.5, 7.4, 7.2..."

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk’ün açıklamasında "Bilim camiasının konsensusu şu; bu Marmara Denizi kırılacak, bu da 7,6-7,5-7,4-7,2 gibi bir büyüklüğe gelecek diye bir görüş var. Buna yakın bir görüşü kabul ediyorum, böyle bir deprem bekliyor İstanbul’u." dedi.

"ZAMANI GELDİ"

Öte yandan Öztürk, "Beklenen bir depremin gelme zamanı neredeyse tarihi deprem ardalanmalarına göre karşımıza çıkması lazım bu aralar. Bu ritim çalışıyor ise böyle bir zamanı geldi. Beklenen deprem ve tsunami diye yazdım." ifadelerini kullandı.

"UZUN ZAMANDIR DEPOLUYOR"

Önceki depremleri örnek gösteren Öztürk "1509 gibi bir deprem o zamandan bu zamana kadar olmadı. O büyüklükte bir deprem olmadı. 1509 segmenti büyük bir segment, bu segment ortadan kalkmadı, uzun zamandır depoluyor. Bizi bekleyen depremin bunun benzeri olacağını varsayarak çok iyi hazırlanmamız gerekir. Benim çıkardığım sonuç bu. Göreceğimiz depremin zamanı geldi. Büyük deprem olmuş yine olur. İstanbul büyük deprem geçirmişse yine geçirecektir." şeklinde konuştu.

HANGİ BÖLGELER RİSKLİ?

Söz konusu depremde hangi bölgelerin riskli olduğuyla ilgili ise Öztürk "Çınarcık, Kumburgaz, İmralı, Tekirdağ çukurları muhtemelen daha da çökecekler. Çınarcık çökünce Adalar’a doğru bir su hareketi gerçekleşecek, su bu tarafa doğru abanacak." dedi.