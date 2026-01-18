Bunlar da ilginizi çekebilir

İptal edilen uçuşların internet sitesi ve mobil uygulamadan takip edilmesi istendi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada ise, “Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. ” denildi.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden, 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

AJET VE PAGUSUS'TAN SEFER İPTALLERİ

Açıklamada, Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 8 Ocak 2026 (bugün) ile 19 Ocak 2026 (pazartesi) tarihlerinde gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.” denildi.

HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava yolu trafiğini de etkiledi.

