Roma'dan kalkıp Çin'e giden, 249 yolculu, 16 mürettebatlı uçağa havada kuş çarptı. Kalkıştan kısa bir süre sonra gerçekleşen talihsiz olayın ardından uçağın motoru alev aldı.

Güvenlik protokollerini uygulayan pilotlar, deniz üzerinde yakıt boşalttı ardından kalkış yapılan Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na geri döndü.

İtalyan yetkililerin açıklamasına göre, acil iniş başarıyla gerçekleştirildi ve havalimanı trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmadı. Uçak, teknik incelemeye alındı.

Havacılık uzmanları ise kuş çarpmalarının özellikle motorlara isabet etmesi durumunda ciddi tehlikelerin oluşabileceğini belirtti.