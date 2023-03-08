Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyalerindeki Norfolk Uluslararası Havalimanı’nda kaydedilen görüntüler ülke basınında gündem yarattı. Bir yolcunun el bagajının X-Ray cihazındaki görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan Ulaştırma Güvenliği İdaresi sözcüsü Lisa Farbstein yolcuları uyardı.

“X-RAY CİHAZINDAN GEÇİRMEYİN”

Ulaştırma Güvenliği İdaresi sözcüsü Lisa Farbstein sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Evcil hayvan sahiplerinin dikkatine: Lütfen evcil hayvanınızı röntgen cihazından geçirmeyiniz. Onları taşıma çantalarından çıkartıp tasma ile metal dedektöründen geçirmenizi öneririz. Bir kedi söz konusu olduğunda, tasma yoksa, yolcunun özel bir tarama odasında tarama talebinde bulunmasını şiddetle tavsiye ederiz.” ifadelerini kullandı.