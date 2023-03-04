İki nüfusa sahip ufacık bir İskoç adası, "hayallerdeki iş" için iki kişi arıyor.

İç Hebridler'de, Raasay'ın kuzeyinde ve Skye adasının Trotternish yarımadasının doğusunda yer alan Rona Adası, 16. yüzyılda bir korsan sığınağı olarak tanınıyordu.

Yaklaşık 9,3 kilometre karelik alana sahip bu ufacık toprak parçası sadece 4 kulübeye ev sahipliği yapıyor. Dükkan veya bar olmayan adaya sadece tekneyle erişilebiliyor.

Eşsiz görev, adadaki iki tatil mülküyle ilgili işlere destek olmanın yanı sıra oradaki 180 geyiğe yardım etmeyi içeriyor. İkinci bir kişi de yarı zamanlı olarak istihdam edilecek.

İlana göre, başvuruları başarıyla sonuçlananlar "arazi ve mülk bakımı ve yönetimi, ev işleriyle ilgilenmek, lojistik, geyik yönetimine, takibine ve av eti işlemeye destek olmak da dahil" çeşitli görevleri yerine getirebilecek.

Rona herhangi bir şebeke sistemine bağlı değil. Bu nedenle güneş panelleri, jeneratörler ve invertörler hakkında bilgi sahibi olmak veya bunları öğrenmek istemek de memnuniyetle karşılanacak.

Pozisyon, "olağanüstü bir deniz manzarasına sahip güzel bir konumda" konaklama imkanı da içeriyor.

Gereken kişisel nitelikler arasında, açık havayı çok sevmek ve yalnızlığa meyletmeyle birlikte, "güvenilir, esnek, yetkin, hevesli, ücra bölgelerde uzun zaman geçirmekten mutlu, mizah anlayışına sahip, misafirlerle, ziyaretçilerle ve meslektaşlarla sosyalleşebilir olmak" yer alıyor.

Ardochy ve Rona Estate'teki ada yöneticisi Bill Cowie, The Daily Record'a şunları söyledi:

"Kendilerini ada hayatımıza ve dış mekan işlerimize gerçekten adayacak hevesli bir arazi çalışanı ve ortak arıyoruz. Adanın kendisi gibi biri; kendine yeten, esnek ve belki de biraz sert. Ada bizim evimiz ve yaşamımız, doğru adayın da bizim gibi ona aşık olacağını biliyoruz."

Doğayla yeniden bağlantı kurmayı arzulayan, hengameden kaçmak isteyen adaylar HiJOBS internet sitesinden başvuruda bulunabilir.

İş ilanı haberi, 2022'de Cumbrian sahilindeki yaklaşık 20 hektarlık Piel Adası'nın "kralı" olan 33 yaşındaki bir adamın taç giymesinin ardından geldi.

Aaron Sanderson bu sıradışı pozisyona layık görülmek için yaklaşık 200 başvuru sahibini geride bırakmıştı. Bu, kraliyet unvanı bir yana, öncelikle bir bakıcılık göreviydi.

Barrow Kasaba Meclisi'nde Ziyaretçi Ekonomisi ve Kültür Başkanı Sandra Baines, gazetecilere bu rolün "çoğunlukla [adanın] güzelliğini, doğal yaşam alanını korumakla ilgili olduğunu" söylemişti.