Fileleftheros gazetesi, kruz gemilerinin gelecek ay itibarıyla gelmeye başlayacağını ve kış ayları başlangıcına kadar gelmeye devam edeceğini yazdı.
Haberde, kruz gemileriyle yaklaşık 30 bin yolcunun gelmesinin beklendiği ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, kruz gemilerinin gelecek ay itibarıyla gelmeye başlayacağını ve kış ayları başlangıcına kadar gelmeye devam edeceğini yazdı.
Haberde, kruz gemileriyle yaklaşık 30 bin yolcunun gelmesinin beklendiği ifade edildi.
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