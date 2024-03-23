Girne Belediyesi ve Birinci Global'in iş birliğiyle; Kamacı Grup, Özmerhan Grup, Rocks Hotel, Uptown Hotel ve Girne American Üniversitesinin destekleriyle sahnelenecek olan oyun, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda saat 20.00’de perde açıyor.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliğinden verilen bilgiye göre, iki gün boyunca sahnelenecek oyundan elde edilen gelirin yarısı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine, diğer yarısı ise Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine bağışlanacak. Oyunun biletleri www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak alınabilecek.

Meghan Tyler'in kaleme aldığı, Mehmet Ergen'in yönettiği ve Zeynep Anacan'ın çevirdiği oyunun oyuncu kadrosu ise Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Okan Demirok ve Hidayet Erdinç gibi usta isimlerden oluşuyor.

Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. İzleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak olan oyun, aile bağlarının derinliklerine iniyor.