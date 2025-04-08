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Paris Saint Germain’den kiralanan Slovak futbolcunun bonservisinin alınması planlanıyor. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde bu konuda temaslara başlayacağı öğrenildi.

Milan Skriniar, son 2 lig maçındaki etkili oyununu attığı gollerle süsledi. Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçında Fenerbahçe’yi öne geçiren deneyimli stoper, Trabzonspor karşısında da sarı lacivertlilerin 2’nci golünü kaydetti.

Portekizli çalıştırıcı, yanında görev verdiği oyuncuları değiştirse de Skriniar'dan vazgeçmedi. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maça da 11'de başlayan Slovak stoper, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.

Derbinin faturası belli oldu

Derbinin faturası belli oldu

Ara transfer döneminde takıma katılan Slovak futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Deneyimli oyuncu, savunmadaki kritik müdahaleleri ve kaydettiği gollerle ön plana çıktı.

Fenerbahçeli Milan Skriniar kısa sürede kendini camiaya kabul ettirdi.

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