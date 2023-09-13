Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, sadece canlılar tarafından üretilen bir molekül tespit etmiş olabilir.

Araştırmacılara göre, bu tespit 120 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegende yapıldı. Ancak veriler henüz yeterince güçlü değil. Bu molekül dimetül sülfit olarak biliniyor.

Dimetül Sülfit'in bir yıldız yörüngesindeki gezegende tespiti kesinleşirse bir ilk olacak.

Cambridge Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten biliminsanlarına göre, sonuçlar şaşırtıcı. Ancak ihtiyatlı davranmakta fayda var.

2020'de Venüs'ün bulutlarında fosfin adında molekülün varlığı iddia edilmiş ancak bu veriler bir yıl sonra çürütülmüştü.

Gezegenin atmosferinde metan fazı ve karbondioksit de tespit edildi.

Bu da K2-18b adlı gezegenin su okyanusuna sahip olduğu anlamına gelebilir.

NASA'nın Hubble teleskopu daha önce bu gezegende su buharının varlığını tespit etmişti.



Bu yüzden K2-18b çok daha güçlü olan James Webb teleskobu tarafından araştırılan ilk gezegenlerden biriydi.