Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için Güneş ve Dünya arasındaki L1 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uydunun, başarıyla yollandığını bildirdi.

Aditya uydusu, Andhra Pradesh eyaletinin Sriharikota uzay üssünden fırlatıldı.

Proje, merkezi Bengaluru şehrinde bulunan ISRO'nun yapacağı Güneş gözlemi odaklı ilk misyon olacak.

Projeye ayrılan bütçe 46 milyon dolar olarak ifade edilirken ISRO, maliyetle ilgili açıklama yapmadı.

YOLCULUĞU 4 AY SÜRECEK

Güneş misyonu için yola çıkan Aditya-L1 adlı uzay aracının yolculuğu yaklaşık 4 ay sürecek.

Yolculuk Güneş ve Dünya'nın çekim kuvvetlerinin dengelendiği, Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre uzaklıkta yer alan LEGRANJ noktasında sonlanacak. Uzay aracının burada 5 yıldan uzun süre kalması planlanıyor.

Görevin amacı, Güneş'teki hareketleri izlemek ve uzaydaki etkilerini incelemek için bir gözlemevi kurmak.

Daha önce NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da Güneş'i incelemek için uzaya uydular yerleştirmişti.