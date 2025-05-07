Dawn’ın haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan’ın Pakistan’a füze saldırıları gerçekleştirdiğini duyuruldu.

Hindistan’ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh, Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine ve adı belirtilmeyen bir yere daha düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

Chaudhry, saldırılarda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, “Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıklayan ISPR Genel Müdürü Chaudhry, “Hindistan’ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz”

Geo News’un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın saldırılarını “korkakça” şeklinde niteleyerek kınadı.

Saldırıların sivil bölgelere düzenlendiğini belirten Asif, “Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar.” ifadelerini kullandı.

Dawn’ın haberine göre, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Başbakan Şahbaz Şerif’in, yerel saatle 10.30’da Ulusal Güvenlik Komitesini toplama kararı aldığını açıkladı.

Eğitime ara verildi

Başkent İslamabad’da yetkililer, kent genelinde okullarda ve üniversitelerde güvenlik endişeleri nedeniyle eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Pakistan’ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kamu güvenliği nedeniyle Pencap’taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak.” ifadesini kullandı.

Pahalgam’daki terör saldırısı

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan’da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiği” suçlamasında bulunan Hindistan, “İndus Suları Anlaşması”nı askıya almış, Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, “İndus Suları Anlaşması”nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Hindistan’dan açıklama yapıldı

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki “hedeflere” karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, “Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı” savunuldu.

Açıklamada, Pahalgam’daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve “sorumlulardan hesap sorulacağı” kaydedildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çok yaşa Hindistan.” ifadesini kullandı.

Hindistan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin idaresindeki Cammu Keşmir’in Pakistan sınırına yakın Bhimber Gali bölgesinde Pakistan’ın silah ateşlediği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan’ın bu eylemle “Ateşkes Anlaşmasını” ihlal ettiği savunularak, “ölçülü şekilde karşılık verileceği” vurgulandı.

Öte yandan, Hint basınında yer alan haberlerde ismi belirtilmeyen kaynaklar, “her türlü ihtimale karşılık vermek amacıyla” tüm hava savunma birliklerinin Hindistan-Pakistan sınırı boyunca aktif hale getirildiğini ifade etti.

Kaynaklar, saldırıların Pakistan topraklarına girilmeden düzenlendiğini anlattı.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan’ın Pakistan’a saldırısında Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba ve “Scalp” seyir füzeleri kullanıldığı kaydedildi.

Söz konusu olayın ardından Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar Havaalanının sivil uçakların uçuşlarına kapatıldığı bildirildi.

ANI News’in X hesabından yapılan paylaşımda ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin operasyonu sürekli olarak izlediği vurgulanarak, 9 hedefe yönelik yapılan saldırının başarılı olduğu bilgisi paylaşıldı.