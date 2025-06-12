Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında uçak kazası meydana geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer gerçekleştiren Air India uçağında 242 kişi bulunduğu açıklandı.

Polis, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü açıkladı.

Televizyon kanallarının bildirdiğine göre kaza, uçak havalanırken meydana geldi.

Görüntülerde uçağın enkazının yandığı ve havaalanı yakınlarında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Ayrıca sedyelerle taşınan ve ambulanslarla götürülen insanların görüntüleri de gösterildi.

AIR INDIA'DAN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.

KALKIŞTAN SANİYELER ÖNCE SİNYAL KESİLDİ

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıkladı.

Uçaktan son sinyalin, kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi.

Flightradar, "Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08'de, 625 feet yükseklikteyken kesildi" dedi.

HAVACILIK BAKANI: EN YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ

Hindistan Havacılık Bakanı da yaptığı açıklamada, "En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi" dedi.

Bakan, kaza nedeniyle "şok içinde olduğunu" ve "yıkıldığını" ifade etti.